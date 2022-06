Berlin - Das Vorsitzenden-Duo der Grünen ist laut eines Medienberichts auch persönlich Opfer des groß angelegten Cyberangriffs auf die Partei geworden. Den bislang unbekannten Angreifern sei es gelungen, in die Partei-Mailkonten von Ricarda Lang und Omid Nouripour einzudringen und E-Mails teilweise an externe Server weiterzuleiten, berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf eigene Informationen.



Über welchen Zeitraum und in welchem Umfang dies geschah, ist offenbar noch unklar. Auch in wessen Hände die Nachrichten schließlich gerieten, ist nicht abschließend geklärt. Die betroffenen Mailadressen werden von der Grünen-Spitze hauptsächlich für die Kommunikation nach außen verwendet, schreibt das Magazin. Eine Parteisprecherin wollte dem "Spiegel" nicht bestätigen, dass auch die Vorsitzenden Ziel der Hacker waren, sie dementierte dies aber auch nicht.

