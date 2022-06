Huawei stellt auf thematischer Veranstaltung Fortschritte in den Bereichen geistiges Eigentum und Innovation vor.Shenzhen, China - Huawei hat auf dem Forum "Broadening the Innovation Landscape 2022″ (Erweiterung der Innovationslandschaft 2022), das in seinem Hauptsitz in Shenzhen stattfand, im Rahmen seiner alle zwei Jahre verliehenen "Top Ten Inventions»-Auszeichnungen eine Reihe wichtiger Erfindungen vorgestellt. Mit dem Preis sollen Erfindungen gewürdigt werden, die neue Produktserien hervorbringen...

