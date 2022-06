Wenn die Bodenwertzahl unter 55 liegt, dürfen auf den Acker- und Grünlandflächen künftig auch Photovoltaik-Kraftwerke gebaut werden. Der LEE NRW begrüßt den Schritt der Landesregierung, hält das freigegebene Volumen allerdings für viel zu gering und fordert mindestens 500 Megawatt pro Jahr.Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen will per Verordnung von der Länderöffnungsklausel Gebrauch machen und Acker- und Grünlandflächen in benachteiligten Gebieten für den Bau von Photovoltaik-Freiflächenanlagen in den Ausschreibungen freigeben. Bisher galt diese Option nur für die Windkraft in dem Bundesland, ...

