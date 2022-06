Der Yen steht an den Märkten unter Druck, nachdem die japanische Notenbank im Anschluss an ihre Zinssitzung die extrem lockere Geldpolitik bestätigt hat.Frankfurt - Der Euro hat am Freitag etwas nachgegeben. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0526 US-Dollar, nachdem sie am Vormittag kurz unter die Marke von 1,05 Dollar gefallen war. In der Nacht hatte der Euro noch bei 1,0549 Dollar notiert. Die Frankenstärke hält derweil an. Der Euro wird noch zu 1,0151 gehandelt nach 1,0197 am Morgen. Vor der überraschenden Zinserhöhung durch die SNB...

Den vollständigen Artikel lesen ...