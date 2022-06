Berlin - Die FDP plädiert dafür, den Steuertarif künftig automatisch an die Inflation anzupassen. "Die Hartz-IV-Sätze werden richtigerweise automatisch an die Inflation angepasst, anders sieht es leider bei den Steuersätzen für Arbeitnehmer aus", sagte FDP-Fraktionschef Christian Dürr der "Bild" (Montagsausgabe).



Aufgrund der Inflation steige die Steuerlast, ohne dass die Menschen real höhere Einkommen haben. Genau wie bei Hartz IV könne man "darüber nachdenken, in Zukunft die Einkommensteuersätze automatisch an die Inflation anzupassen", sagte Dürr. "Ein solcher Steuertarif auf Rädern wäre fair und gerecht." Im Herbst werde dazu ein Bericht erscheinen, der die Handlungsnotwendigkeit offenlege.



"Weitere Entlastungen müssen daher vor allem der hart arbeitenden Mitte zugutekommen. Das sollten wir als Ampel im Herbst auf den Weg bringen."

