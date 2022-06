Der Wert von einem Bitcoin fiel auf der Handelsplattform Bitfinex am Samstagabend bis auf 17'605 Dollar. Am Sonntag kletterte der Kurs wieder über die Marke von 19'000 Dollar.Frankfurt - Der Markt für Kryptowährungen kommt nicht zur Ruhe. Am Wochenende brachen die Kurse vieler Digitalwerte weiter ein. Der Preis für einen Bitcoin, der ältesten und nach Marktwert grössten Digitalwährung, fiel teils deutlich unter die Marke von 20'000 US-Dollar. Die Nummer zwei am Markt, Ether, sank unter die Schwelle von 1000 Dollar. Der Marktwert aller rund 19'900 Kryptoanlagen ging...

Den vollständigen Artikel lesen ...