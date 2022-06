Metro strebt als Lebensmittelgroßhändler eine führende Marktposition in seinen jeweiligen Märkten an. Dabei hat die Metro AG nach einer umfassenden Prüfung verschiedener Optionen beschlossen, ihr belgisches Geschäft MAKRO Cash & Carry Belgien N.V. (einschließlich der Vertriebslinien METRO und MAKRO sowie METRO Delivery Service N.V.) an Bronze Properties...

Den vollständigen Artikel lesen ...