Deutsche Speisekartoffeln aus dem Lager werden in Mecklenburg - Vorpommern nach wie vor umfangreich abgepackt. An der Küste stehen noch alle drei Sortengruppen zur Verfügung. Dies geht aus dem "Marktinformation Ostdeutschland 24. KW 2022" des Landesamts für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) in Rostock hervor. Bildquelle: Shutterstock.com...

