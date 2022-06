Für viele geflüchtete Menschen stellt die Aufnahme einer sinnvollen und regelmässigen Arbeitstätigkeit ein wichtiger Schritt dar, wenn es darum geht, Stabilität zu finden und Hoffnung zu schöpfen.Zürich - Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg haben so viele Menschen auf der Flucht Schutz in der Schweiz gesucht, wie in den letzten Monaten. Aktuell sind es 50'000 Menschen aus der Ukraine, überwiegend Frauen und Kinder, die unser Land erreichen. Das soll aber nicht vergessen lassen, dass auch Menschen aus vielen anderen Ländern in die Schweiz geflohen sind und nach wie vor fliehen.

