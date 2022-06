Die übernommenen Läden befinden an BP-Tankstellen in der West-, Nordwest- und Ostschweiz. Alle Standorte seien langfristig gesichert und sollen unter der Marke "Avec" betrieben werden.Muttenz - Der Detailhändler Valora baut sein Filialnetz weiter aus und übernimmt 71 Tankstellenshops von Oel-Pool. Die Übernahme soll schrittweise ab April 2023 erfolgen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Über finanzielle Details werden in der Meldung keine Angaben gemacht. Die übernommenen Läden befinden sich den Angaben zufolge an BP-Tankstellen in der West-, Nordwest- und Ostschweiz.

Den vollständigen Artikel lesen ...