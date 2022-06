Die Preise für Solarmodule steigen nicht mehr so stark wie in den letzten Wochen. Der Auftrieb wird bald ganz aufhören, geht aus dem neusten PV-Preismonitor hervor. Der Preisanstieg von Solarmodulen der letzten Zeit wird in den kommenden Monaten zum Erliegen kommen. Das schreibt Martin Schachinger, Geschäftsführer von pvXchange, in seinem Marktbericht für Juni 2022. Die Modulpreissteigerung habe sich bereits in den vergangenen Wochen verlangsamt. Das liege hauptsächlich daran, dass sich wohl etliche ...

