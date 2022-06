Frankfurt - Mario Götze steht offenbar kurz vor einer Rückkehr in die Bundesliga. Die Verhandlungen mit Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt stünden kurz vor dem Abschluss, berichtet der "Kicker".



Demnach seien die Verträge am Montag "unterschriftsreif" verhandelt worden und sollen "zeitnah" unterschrieben werden. Der Siegtorschütze im WM-Finale 2014 steht aktuell noch in den Niederlanden bei der PSV Eindhoven unter Vertrag. Zuvor hatte er bis 2020 in der Bundesliga für Borussia Dortmund und den FC Bayern München insgesamt 231 Spiele absolviert. Hinzu kommen 63 Länderspiele, seit November 2017 wurde er aber nicht mehr für die Nationalmannschaft nominiert.

