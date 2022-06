Stuttgart - Mit der Creditplus zahlt die erste Bank in Deutschland wieder 1,0 Prozent Zinsen auf ein zweijähriges Festgeld. Damit haben sich die Zinsen in der Marktspitze seit Quartalsbeginn verdoppelt, berichtet "Business Insider" unter Berufung auf die Auswertung eines Vergleichsportals.



Demnach habe zuletzt eine Bank im Jahr 2020 diesen Zinssatz gezahlt. Nach der Creditplus kündigten inzwischen auch einige Regionalbanken an, jetzt wieder 1,0 Prozent Zinsen auf zweijähriges Festgeld zahlen zu wollen, allerdings handele es sich hierbei um örtlich begrenzte Angebote, so die Nachrichtenseite. Bei kurzfristigen Anleihen liegen die Zinssätze nach wie vor deutlich niedriger. Für ein einjähriges Festgeld erhalten Sparer bei deutschen Banken höchstens 0,6 Prozent Zinsen.



Festgeld, das für sechs Monate angelegt wird, wird aktuell höchstens mit 0,2 Prozent verzinst.

ERSTE GROUP-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de