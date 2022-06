Das Lösen von Problemen in dem Gartenbausektor stand im Mittelpunkt der GreenTech 2022: Dort war der Erdbeeren pflückende Roboter Berry eine der 31 Weltneuheiten, die während der GreenTech, der internationalen Handelsmesse für den Gartenbausektor, präsentiert wurden, die in dem RAI Amsterdam stattgefunden hat. Co-founder Hannah Brown with the GreenTech Innovation Award....

Den vollständigen Artikel lesen ...