Der österreichische Kartoffelmarkt zeigt sich momentan mit Heurigen gut versorgt. Zwar wurden vielerorts die Rodearbeiten in der letzten Woche immer wieder durch Niederschläge unterbrochen, dennoch steht ein gut ausreichendes Angebot an heimischen Frühkartoffeln zur Vermarktung an., so das Agrarisches Informationszentrum aiz.info. Bildquelle: Shutterstock.com Dabei sorgte das...

Den vollständigen Artikel lesen ...