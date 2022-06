Als kurzfristiges Ziel will Schindler die Treibhausgasemissionen aus dem eigenen Betrieb bis 2030 um die Hälfte senken.Ebikon - Der Schindler-Konzern hat erstmals konkrete CO2-Ziele definiert. Das Unternehmen plant, seine Emissionen bis 2040 auf Netto-Null zu bringen. Als kurzfristiges Ziel will Schindler die Treibhausgasemissionen aus dem eigenen Betrieb bis 2030 um die Hälfte senken, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Dazu zählen sowohl die direkten Emissionen aus Scope 1 sowie die indirekten Emissionen...

