Wiesbaden - Mietwagen verteuern sich in Deutschland zunehmend. Die Preise erhöhten sich im Mai 2022 gegenüber dem Vorjahresmonat um 48,7 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit.



Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise insgesamt sind im gleichen Zeitraum um 7,9 Prozent gestiegen. Überdurchschnittliche Preisanstiege bei Mietwagen sind bereits seit Längerem zu beobachten. Insbesondere seit Mai 2021 müssen die privaten Haushalte für das Mieten von Kraftfahrzeugen in Deutschland zweistellige Teuerungsraten hinnehmen. Die Gründe für den deutlichen Preisanstieg ab Mitte 2021 sind vielfältig, zum Beispiel hatten viele Anbieter von Mietwagen im ersten Corona-Jahr ihre Fahrzeugflotten verkleinert, so die Statistiker.



In den rund 4.400 Unternehmen in Deutschland, die Mietwagen anbieten, arbeiteten im Jahr 2020 rund 31.900 Beschäftigte. Sie erwirtschafteten einen Umsatz von rund 34,7 Milliarden Euro. In 2020 lag die Preisentwicklung bei Mietwagen im Jahresdurchschnitt mit 0,8 Prozent nur knapp über der Gesamtteuerung mit 0,5 Prozent.

