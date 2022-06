Das Start-up Sunoyster Systems hat auf der Finanzierungsplattform Fundernation eine Schwarmfinanzierung gestartet und will eine Million Euro in die Expansion des Unternehmens stecken. Die Sunoyster Systems GmbH ist ein Start-up mit Sitz in Halstenbek bei Hamburg und mit Produktionsstätte auf dem Greentec Campus in Nordfriesland. Derzeit kann man über die Plattform Fundernation in Sunoyster Systems investieren. Die Schwarminvestoren erhalten über die nächsten Jahre einen Anteil am Unternehmensgewinn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...