21.06.2022



- BARCLAYS RAISES PZ CUSSONS PRICE TARGET TO 260 (237) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS INDUSTRIALS REIT PRICE TARGET TO 215 (225) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS MEDICLINIC INTERNATIONAL WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 464 PENCE - BERENBERG STARTS SPIRE HEALTHCARE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 300 PENCE - CREDIT SUISSE CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1215 (1250) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 745 (710) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 750 (800) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 1770 (2295) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES HALMA PRICE TARGET TO 2105 (2085) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS ON THE BEACH GROUP PRICE TARGET TO 190 (240) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS AB FOODS TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 1900 (1940) PENCE - JPMORGAN CUTS ASOS TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 1500 (2900) PENCE - JPMORGAN CUTS BOOHOO TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 85 (190) PENCE - JPMORGAN CUTS DS SMITH PRICE TARGET TO 500 (594) PENCE - 'OVERWEIGHT' - ODDO BHF CUTS ASOS TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 900 (2100) PENCE - RPT/DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES PEARSON TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 900 (625) PENCE - UBS CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 805 (855) PENCE - 'BUY'



