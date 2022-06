Der Freistaat strebt eine Förderung für Eigentümer von Denkmalschutz-Immobilien an, die Photovoltaik-Anlagen wegen Auflagen bei Material oder Farbe nur mit Mehraufwand realisieren können. Das geht aus einer Antwort des bayerischen Wissenschaftsministeriums auf eine Anfrage der Grünen im Landtag hervor.Bislang erschwert die Denkmalschutz-Gesetzgebung in vielen Fällen den Bau einer Photovoltaik-Anlage auf entsprechenden Gebäuden. Die Grünen-Fraktion im bayerischen Landtag will das ändern und noch vor der 2023 anstehenden Landtagswahl eine Gesetzesinitiative starten. Für die Realisierung von Solaranlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...