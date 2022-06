Luxemburg, 21. Juni 2022 - Die massiven Kursrückgänge bei Kryptowährungen führen manchem Anleger einmal mehr neben den Chancen auch die Risiken von Krypto-Investments vor Augen. Einfaches Nachkaufen mag zwar eine gute Taktik sein, ändert aber nichts am grundsätzlichen Chance-Risiko-Verhältnis. Neue Produkte gehen deutlich tiefer, investieren zum Teil in sehr frühen Phasen in Krypto-Assets und diversifizieren die Anlagen. "Manches ähnelt mehr dem Vorgehen von Venture-Capital-Fonds", sagt Daniel Knoblach, Verwaltungsrat bei Fair Alpha. "Damit sind neue Strategien mit gleichzeitig hohem Renditepotenzial möglich." ...

