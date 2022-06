In der Vergangenheit haben sich die Aussagen gehäuft, dass der heimische Handel auf Spargel aus Österreich verzichte bzw. ausländischen Spargel bevorzuge. Bei SPAR ist dies nicht der Fall. SPAR setzt seit jeher auf heimisches Obst und Gemüse. Bildquelle: Shutterstock.com So nahe wie möglich an der Landwirtschaft zu sein und die Produkte aus Österreich zu beziehen,...

Den vollständigen Artikel lesen ...