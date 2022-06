Nach dem Entscheid der Leitzinserhöhung der SNB antizipiere man den absehbaren Ausstieg aus dem Negativzinsregime in der Schweiz, so die Valiant.Bern - Die Bank Valiant verzichtet per 1. Juli auf Negativzinsen für ihre Privat- und Firmenkunden. Nach dem Entscheid der Schweizerischen Nationalbank (SNB), den Leitzins von -0,75 Prozent auf -0,25 Prozent zu erhöhen, antizipiere man bereits den absehbaren Ausstieg aus dem Negativzinsregime in der Schweiz, teilte das Finanzinstitut am Mittwoch mit. Seit Juni 2020 verrechnet Valiant bei Neukunden...

