Seit der Gründung 2019 hat das Startup aus Einsiedeln ein starkes Wachstum hingelegt und sich als führender Marktplatz für nachhaltigen Tourismus in der Schweiz etabliert.Zürich - Sparrow Ventures, der Venture Builder und Wachstumskapitalgeber der Migros-Gruppe, investiert in das Schweizer Startup Nomady. Die Online-Plattform vermittelt private Camping-Stellplätze sowie einfache Unterkünfte in der Natur. Seit der Gründung 2019 hat das Startup aus Einsiedeln ein starkes Wachstum hingelegt und sich als führender Marktplatz für nachhaltigen Tourismus in der Schweiz...

