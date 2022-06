FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS VODAFONE TO 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 140 (150) PENCE - BERENBERG RAISES ANGLO PACIFIC GROUP PRICE TARGET TO 300 (260) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS DS SMITH PRICE TARGET TO 340 (360) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 5100 (4800) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES CERES POWER TO 'BUY' (SELL) - PRICE TARGET 700 (660) PENCE - GOLDMAN RAISES DR. MARTENS PRICE TARGET TO 445 (430) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN REINITIATES MELROSE WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 160 PENCE - HSBC CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2095 (2160) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 955 (850) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 310 (320) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 740 (890) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 369 (316) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 78 (65) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES NATWEST TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 359 (246) PENCE - JPMORGAN CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3350 (3450) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 630 (650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN REINITIATES CAPRICORN ENERGY WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 243 PENCE - JPMORGAN REINITIATES TULLOW OIL WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 82 PENCE - UBS CUTS ROYAL MAIL TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 280 (420) PENCE



