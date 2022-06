Der Börsengang über ein SPAC klingt aus Sicht manches mittelständischen Unternehmens verlockend, denn er geht in der Regel schneller als ein klassisches IPO und erspart eine Reihe von Formalitäten. Börsenmäntel erfreuten sich im vergangenen Jahr auch unter Investoren großer Beliebtheit. Mittlerweile flaut der SPAC-Trend jedoch ab. Unternehmen sind zurzeit gut beraten, für den eigenen Börsengang ein klassisches IPO oder Reverse-IPO vorzuziehen.Von Thomas KaufmannSPACS - Special Purpose Acquisition Companies - sind aus Unternehmersicht eine mögliche Abkürzung zum Gang an die Börse. SPACs sind an der Börse notierte Unternehmen, die noch keinen konkreten Unternehmenszweck haben und noch nicht operativ tätig sind, sog. "Börsenmäntel". Im Unterschied zum klassischen IPO können Unternehmen beim Börsengang über ein SPAC einfach in diesen Börsenmantel "schlüpfen". Das heißt, sie werden von der bereits gelisteten Aktiengesellschaft gekauft. Auf diese Weise sparen sich Unternehmen den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...