Der Dow Jones Industrial verliert am Mittwoch im frühen Handel 0,3 Prozent auf 30 426 Punkte.New York - Der Erholungsversuch an der Wall Street ist bereits zur Wochenmitte wieder ins Stocken geraten. Der Dow Jones Industrial verlor am Mittwoch im frühen Handel 0,3 Prozent auf 30 426 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,1 Prozent auf 3760 Zähler. Der technologiewertelastige Nasdaq 100 hingegen setzte seine Aufwärtsbewegung vom Dienstag gebremst fort und stieg zuletzt um 0...

