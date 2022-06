Die Heidelbeersaison in Deutschland steht in den Startlöchern, an den Sträuchern zeigen sich bereits die Beeren. In diesem Jahr gab es keine nennenswerten Frostschäden während der Blüte. Dennoch könnten die Erntemengen zuweilen durch die geringen Niederschläge gemindert werden, so die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI). Bildquelle:...

