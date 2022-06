Fresh Del Monte Produce Inc., einer der größten Vertriebe der Welt für hochqualitatives frisches und frisch geschnittenes Obst und Gemüse, hat seine Mini-Honeyglow®-Ananas in Nordamerika offiziell auf den Markt gebracht. Die neue, kleinere Ananas ist aktuell in 13 Staaten verfügbar, wobei sie in den meisten Märkten für unter 3,00 USD pro Ananas verkauft...

