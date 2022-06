In der Welt werden ausreichend pflanzliche Proteine erzeugt, um die heutige Weltbevölkerung zu ernähren, sagt Dr. Stacy Pyett, Leiterin des Programms Proteins for Life an der Wageningen University & Research (WUR). Sie untersucht die Proteinübertragung, wozu eine Verschiebung zu einer mehr auf Pflanzen basierenden Ernährung in Ländern mit hohen Einkommen gehört....

Den vollständigen Artikel lesen ...