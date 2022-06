Die Bio-Topfkräuter von SPAR Natur*pur erfreuen sich immer großer Beliebtheit. Ab sofort kommen diese in einer neuen nachhaltigen Verpackung: Die Töpfe der SPAR Natur*pur Tiroler Bio-Kräuter bestehen aus 100 % recyceltem Material und sind somit Plastikfrei. Landwirt und Lieferant der SPAR Natur*pur Tiroler Bio-Kräuter, Michael Strillinger, in seinem Gewächshaus in...

Den vollständigen Artikel lesen ...