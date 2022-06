Die Wissenschaftler haben einen Kunststoff verwendet, der aus Verpackungsmaterial für Getränkebeutel stammt. Der Rezyklatanteil liegt bei 50 Prozent. Am Projekt waren unter anderem die Fraunhofer-Institute IVV und FEP beteiligt.Einem europäischen Forscherteam ist es gelungen, Kunststoffabfall als Trägermaterial für organische Solarzellen einzusetzen. So haben das Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV und das französische IPC Centre Technique Industriel de la Plasturgie et des Composites mit recycelten Polypropylen (rPP), gemischt mit neuem Polyproypylen (vPP), eine Substratfolie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...