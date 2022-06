FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS HALMA PRICE TARGET TO 2100 (2750) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES NEWRIVER PRICE TARGET TO 85 (80) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS LIONTRUST ASSET M. PRICE TARGET TO 1100 (1850) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES ALPHA FINANCIAL MARKETS CONSULTING TARGET TO 480(470)P - 'BUY' - CITIGROUP CUTS BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 4665 (4765) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 147 (177) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP REINITIATES THG HOLDING WITH 'BUY' - PRICE TARGET 220 PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS INTERTEK TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 3600 (5640) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RENTOKIL INITIAL TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 550 PENCE - GOLDMAN CUTS ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 5550 (6150) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS CINEWORLD GROUP PRICE TARGET TO 24 (40) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS FIRSTGROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 150 (120) PENCE - HSBC CUTS SIRIUS REAL ESTATE PRICE TARGET TO 138 (150) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES GO-AHEAD GROUP PRICE TARGET TO 1504 (970) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 5435 (5587) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS CHEMRING GROUP PRICE TARGET TO 330 (350) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY CUTS ANGLO AMERICAN TARGET TO 3400 (3520) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS ENDEAVOUR MINING TARGET TO 1930 (2060) P - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS RIO TINTO TO 'EQUAL-WEIGHT' (OW) - PRICE TARGET 6230 (6410) PENCE - MORGAN STANLEY INITIATES CURRYS WITH 'EQUAL-WEIGHT' - TARGET 96 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES FRESNILLO TARGET TO 780 (750) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 740 (620) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1500 (2100) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/GOLDMAN CUTS ITM POWER PRICE TARGET TO 230 (370) PENCE - 'NEUTRAL' - STIFEL RAISES CAPRICORN ENERGY TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 271 (211) PENCE



