Um die Klimaneutralität bis 2035 zu erreichen, muss sich die Produktion von regenerativen Strom in Deutschland noch einmal mehr als verdoppeln, schreibt Agora Energiewende in ihrer neuen Studie. Denn nur so ließen sich Sektoren-Kopplungs-Technologien wie Wärmepumpen udn Wasserstoff im notwendigen Maß ausbauen. Eine neue Studie von Agora Energiewende zeigt den Weg für 100 Prozent erneuerbare Energien bis 2035 auf. Um das zu erreichen, müsse die Bundesregierung die bisher in Oster- und Sommerpaket ...

