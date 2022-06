Die Solarparks sollen ab Ende nächsten Jahres im Süden Brandenburgs gebaut werden. Zudem sicherte sich EnBW die Option auf weitere 400 Megawatt an Photovoltaik-Projekte von Procon Solar in der Lausitz, die aber zunächst noch weiterentwickelt werden sollen. Im Zuge der Übernahme gehen auch neun Mitarbeiter zur EnBW über und bilden die neue Niederlassung in Cottbus.EnBW und Procon Solar blicken auf eine langjährige Zusammenarbeit zurück, die nun auf die nächste Stufe gehoben werden soll. 2019 waren sie Vorreiter des mittlerweile stark wachsenden Markts für förderfreie Photovoltaik-Kraftwerke in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...