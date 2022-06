Das Werk für PEM-Elektrolyseure soll in Berlin entstehen, der Produktionsstart ist für die zweite Jahreshälfte 2023 geplant. Bis 2025 wollen die Partner die Produktionskapazität auf drei Gigawatt pro Jahr hochfahren.Im vergangenen April gab Siemens Energy bekannt, in Berlin eine Serienfertigung für Elektrolyseure aufzubauen. Nun hat das Unternehmen mitgeteilt, dafür mit dem französischen Hersteller technischer Gase Air Liquide ein Joint Venture zu gründen. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständigen Behörden wird Siemens Energy 74,9 Prozent am Gemeinschaftsunternehmen halten, Air Liquide ...

