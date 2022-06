Das Photovoltaik-Kraftwerk Hickory Park steht in Georgia. Für das Projekt hat RWE einen 30 Jahre laufenden Stromabnahmevertrag mit dem staatlichen Versorger Georgia Power geschlossen.RWE hat in Mitchell County im US-amerikanischen Bundesstaat Georgia sein 196-Megawatt-Solarprojekt Hickory Park in Betrieb genommen. RWE ist Betreiber der Solaranlage. Das Unternehmen verkauft den grünen Strom mit entsprechenden Herkunftsnachweisen an den staatlichen Versorger Georgia Power im Rahmen des sogenannten REDI-Programms (Renewable Energy Development Initiative). Der Vertrag hat eine Laufzeit von 30 Jahren. ...

