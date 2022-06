Hängen Elektroautos wirklich nur solange wie nötig an Ladesäulen? Forschende analysierten Metadaten von über 22.000 Ladesäulen in Deutschland und zogen so Schlüssen zum Ladeverhalten und zur Auslastung der Ladeinfrastruktur.An AC-Ladepunkten wird mehr geparkt als geladen. So lautet ein Vorurteil über das Laden von Elektroautos, dass häufiger in den Raum gestellt wird. Doch stimmt das überhaupt? Dieser Frage ist ein Team der RWTH Aachen, der Jülich-Aachen Research Alliance und des Helmholtz Instituts Münster nachgegangen. Dafür erhoben die Forschenden Daten zum Energiefluss an den Ladesäulen, Ankunftszeiten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...