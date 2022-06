Das verarbeitende Gewerbe in den USA hat Anfang Juni an Wachstumsdynamik verloren - Der US Dollar Index kann nach den Daten leichte Tagesgewinne verbuchen - Der S&P Global Manufacturing PMI sank im Juni auf 52,4 (Flash) von 57 im Mai und verfehlte damit die Markterwartung von 56 deutlich. Aus diesem Bericht ging hervor, dass die Geschäftstätigkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...