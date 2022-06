Berlin - Die Grünen überholen jetzt auch bei Infratest die SPD, nachdem andere Umfrageinstitute diesen Trend schon in den letzten Wochen gemessen haben. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union auf 26 Prozent der Wählerstimmen, ein Punkt weniger als bei der letzten Umfrage Anfang Juni.



Die Grünen wären mit 23 Prozent (+2) zweitstärkste Kraft. Für die SPD würden sich 20 Prozent (-1) entscheiden, für die AfD 12 Prozent (+1). Damit sind die Grünen in der Infratest-Umfrage erstmals seit Anfang August 2021 wieder vor der SPD. Die FDP käme unverändert auf 8 Prozent der Stimmen, die Linke ebenfalls wie Anfang Juni auf 4 Prozent.



Insgesamt würde die Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP 51 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen. Die Daten wurden am 21. und 22. Juni bei 1.248 Wahlberechtigten für den sogenannten "Deutschlandtrend" im ARD-Morgenmagazin erhoben.

