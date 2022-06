Die Frühjahrsfröste haben in diesem Jahr kaum zu Schäden an den Heidelbeersträuchern geführt, so dass die Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer e.V. nach einem sehr guten Blütenansatz und guten Blüh- und Bestäubungsbedingungen mit einer guten Fruchtqualität und wachsender Erntemenge rechnet. Deutsche Heidelbeerkönigin bei der Ernte von...

