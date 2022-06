Süßkirschen wachsen in Sachsen und Sachsen-Anhalt auf ca. 304 Hektar. Im Vorjahr wurden in beiden Ländern 1.280 Tonnen der süßen Früchte geerntet. In diesem Jahr erwarten wir eine gute und auf Grund der vielen Sonne eine sehr schmackhafte Ernte von knapp 2.200 t, davon ca. 1.550 t in Sachsen-Anhalt und 650 t in Sachsen. Foto © Landesverband Sächsisches...

