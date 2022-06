In dem vergangenen Jahrzehnt hat der afrikanische Kontinent seine Position in dem weltweiten Zitrushandel gestärkt. Die Hauptakteure bei dieser Dynamik waren Südafrika, Ägypten und Marokko. Wie das Nachrichtenportal Agence Ecofin berichtete, boomt in Marokko die Zitrusindustrie. Bildquelle: Shutterstock.com Gemäß Daten von dem Landwirtschaftsministerium, die am...

Den vollständigen Artikel lesen ...