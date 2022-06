Mit Negishi, Beyond Gravity und NEOSS AG haben sich drei weitere Unternehmen aus verschiedenen Branchen für Büro- oder Gastronomiemietflächen im Circle entschieden.Zürich/Kloten - Mit Negishi, Beyond Gravity und NEOSS AG haben sich drei weitere Unternehmen aus verschiedenen Branchen für Büro- oder Gastronomiemietflächen im Circle entschieden. Die Negishi Sushi Bar, ein Konzept der Familie Wiesner Gastronomie AG, ist bereits an verschiedenen Standorten in der ganzen Schweiz vertreten und wird zukünftig auch das Gastronomieangebot im Circle ideal ergänzen.

