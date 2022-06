Es sei vermutlich der wichtigste Schritt, um die Kapitalintensität von Altbeständen an traditionellen Lebensversicherungspolicen zu verringern und das Zinsrisiko zu senken, teilte Zurich am Freitag mit.Zürich - Der Versicherungskonzern Zurich trennt sich vom deutschen Altbestand an traditionellen Lebensversicherungspolicen. Käufer ist Viridium, ein Spezialist für die Abwicklung von Lebensversicherungsbeständen. Es sei vermutlich der wichtigste Schritt, um die Kapitalintensität von Altbeständen an traditionellen Lebensversicherungspolicen zu verringern und das Zinsrisiko zu senken...

