Der SMI gewinnt gegen 09.15 Uhr 0,95 Prozent auf 10'552,59 Punkte hinzu.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt ziehen die Kurse zum Wochenschluss mehrheitlich an. Der SMI folgt damit den Vorgaben aus Übersee. Auf Wochensicht steht beim SMI damit aktuell ein knappes Plus zu Buche, nachdem er die vorangegangenen drei Handelswochen mit Verlusten abgeschlossen hatte. Trotz dieser Gewinne warnen Börsianer vor der nach wie vor schlechten Stimmung unter den Anlegern.

