FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 24.06.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 185 (195) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 8600 (9300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS WISE PRICE TARGET TO 510 (745) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES RPS GROUP PRICE TARGET TO 150 (145) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS OCADO PRICE TARGET TO 1660 PENCE - 'OUTPERFORM' - BOFA CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 215 (250) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 77 (80) PENCE - 'UNDERPERFORM' - BOFA RAISES ANGLO PACIFIC GROUP TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 230 (200) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES NATIONAL GRID TARGET TO 1225 (1200) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 490 (570) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS IAG PRICE TARGET TO 140 (155) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS LANCASHIRE PRICE TARGET TO 410 (510) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BEAZLEY PRICE TARGET TO 605 (580) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1230 (1190) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 195 (190) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 4500 (4600) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES RPS GROUP PRICE TARGET TO 140 (135) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP CUTS ASOS PRICE TARGET TO 1000 (1500) PENCE - 'NEUTRAL' - SOCGEN CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 1070 (1180) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1205 (1650) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1060 (1600) PENCE - 'NEUTRAL'



- BOFA CUTS AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 760 (800) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information.

