Am frühen Nachmittag liegt der Kurs bei 1,0090 Franken. Der Dollar notiert mit 0,9580 Franken derweil mit wieder unter 0,96er-Marke - am Morgen lag der Kurs noch darüber.Frankfurt - Der Euro notiert am Freitag am frühen Nachmittag in einem eher richtungslosen Handel weiter über der Marke von 1,05 US-Dollar. Damit liegt der Kurs mit 1,0533 Dollar nur marginal tiefer als am Morgen. Gegenüber dem Franken ist die Gemeinschaftswährung wieder unter die Marke von 1,01 Franken gefallen. Am frühen Nachmittag liegt der Kurs bei 1,0090 Franken. Der Dollar notiert mit 0...

