Flüssiger Wasserstoff wird seit einigen Jahren in der Raumfahrttechnik als Treibstoff verwendet. Er ist leicht und birgt im Vergleich zu komprimiertem Gas weniger potenzielle Risiken in Bezug auf den Speicherdruck.Noord-Scharwoude - Flüssiger Wasserstoff wird seit einigen Jahren in der Raumfahrttechnik als Treibstoff verwendet. Er ist leicht und birgt im Vergleich zu komprimiertem Gas weniger potenzielle Risiken in Bezug auf den Speicherdruck. Allerdings verflüssigt sich Wasserstoff bei 20,25 K. Auch beim Scramjet Projekt wurde flüssiger Wasserstoff verwendet. Das Hyper-X-Team der NASA plante die...

Den vollständigen Artikel lesen ...