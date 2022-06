München - Joe Biden ist erstmals als US-Präsident in Deutschland. Die Air Force One landete am Samstagabend am Flughafen "Franz Josef Strauß" in München, wo Biden vom Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) und mit bayerischer Blasmusik begrüßt wurde.



Der US-Präsident nimmt in den nächsten Tagen am G7-Gipfel auf Schloss Elmau teil, in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen. Bevor Biden US-Präsident wurde war er schon sehr oft in Deutschland, dem Vernehmen nach öfter als jeder andere US-Präsident. In den 1970er Jahren war er schon als junger Senator in Bonn und traf sich mit dem damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt. Später gab es Treffen mit Helmut Kohl und Angela Merkel.



Lediglich zu einem persönlichen Treffen mit Gerhard Schröder soll es nicht gekommen sein.

